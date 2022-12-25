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Филатов надеется на победу российских шахматистов на чемпионате мира по рапиду и блицу

Руслан Минаев
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Надеемся и верим, что наши шахматисты порадуют. Болеем за всех. Успех [на чемпионате мира] станет отличным подарком под Новый год, это будет большая радость, — цитирует Филатова ТАСС. — [Магнус] Карлсен, конечно, величайший шахматист, не раз побеждал. Но мы обязаны верить в наших ребят, им все по силам».

Чемпионат мира пройдет с 26 по 30 декабря в Казахстане. Сборные России и Белоруссии не смогут выступить в командных турнирах. Впрочем, ФИДЕ разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/16684925
Андрей Филатов
ФИДЕ
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