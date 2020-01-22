Предстоящий Moscow Open станет самым крупным в истории

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок рассказала о предстоящем Международном Кубке РГСУ по шахматам Moscow Open и заявила, что предстоящий турнир станет крупнейшим за всю его историю проведения.

— Этот шахматный фестиваль включает в себя восемь разных турниров, в том числе для самых маленьких участников, — сказала Наталья Починок. Кроме этого, у нас проводятся дополнительные мероприятия, среди которых обучающие семинары и международная конференция. На сегодняшний день для участия в турнире подано порядка 2500 заявок. Это будет самый крупный фестиваль за всю историю его проведения. И каждый год мы ищем новые пути развития, потому что хотим донести важность шахматного образования не только в нашем городе, но и по всей стране. Также хочу отметить, что на турнир мы пригласили министра спорта Олега Матыцина, и я надеюсь, что с учетом графика, он сможет выделить для нас время (Петр Григоренко)

XVI Международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open пройдет с 23 января по 2 февраля 2020 года в Российском государственном социальном университете. В рамках фестиваля состоятся восемь основных турниров, включая этапы Кубка России среди мужчин и женщин. Общий призовой фонд турнира составит 4,5 млн. рублей.