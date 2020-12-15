Предпоследний тур Суперфинала чемпионата России (видео)

В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды.

«СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня лидеры турнира Ян Непомнящий и Сергей Карякин ведут заочный спор. Непомнящий играет против Андрея Есипенко, а Карякин — против Владислава Артемьева.

Турнирное положение после девяти туров: Непомнящий, Карякин — по 6 очков, Дубов, Чигаев — 5,5, Федосеев, Артемьев — 5, Витюгов, Есипенко — 4,5, Свидлер — 4, Матлаков — 3,5, Гоганов — 2,5, Антипов — 2.