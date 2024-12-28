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Поткин заявил, что дисквалификация Карлсена за внешний вид отразится на всем ЧМ по шахматам

Камила Абдурахманова
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Российский гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал дисквалификацию Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

«Конечно, ситуация из ряда вон выходящая. Дресс-код действительно есть, он может нарушаться, но должен быть продуман алгоритм действий. Отсутствие Карлсена как итог этой ситуации сильно скажется на всем турнире. Хочется верить, что FIDE найдет с ним общий язык, и он останется хотя бы на блиц. Что касается Непомнящего, то он получил штраф за спортивную обувь. В целом дресс-код это классическая история. А вот дисквалификация за внешний вид — довольно суровое наказание», — сказал Поткин «ВсеПроСпорт».

ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Ранее ФИДЕ оштрафовала российского гроссмейстера Яна Непомнящего на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Россиянин пришел в спортивной обуви, но сменил ее и был допущен до игры.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Шахматы
Владимир Поткин
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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