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Поткин: «Непомнящий проделал очень большую работу, его нужно поддержать»

Мария Гусева
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о поражении своего подопечного от Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Хочется закончить этот поединок на мажорной ноте, — цитирует RT Поткина. — Потому что Ян Непомнящий проделал очень большую работу, чтобы оказаться здесь и провести такой яркий и большой матч, который держал в напряжении до последней минуты. Он почти все время владел инициативой, отдал себя полностью борьбе. У него были все шансы в основное время, особенно в 12-й партии, когда Ян был близок к победе как никогда, оформить чемпионский титул. Его нужно поддержать. А Дин Лижэню стоит отдать должное, потому что он провел этот тай-брейк на очень высоком уровне и по праву добился такой большой победы».

Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Китая, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.

После поражения Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.

Источник: RT
Шахматы
Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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