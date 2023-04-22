Потанин — о чемпионском матче: «Непомнящий получает удовольствие, а Дин мучается»

Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал для «СЭ» промежуточные итоги матча за звание чемпиона мира по шахматам и сравнил игру россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня.

— Мне кажется, что Ян сейчас получает реальный кайф от игры, — сказал Потанин. — А вот Дин мучается. Он играет тоже здорово, старается. Но вот Ян удовольствие получает, а этот бедняга мучается. Может, я резко говорю, но такое впечатление складывается. Конечно, китайцы по своей культуре более терпеливые, работящие, интровертивные даже в каком-то смысле. Но мне кажется, что Дин сейчас демонстрирует некоторое отклонение от классического образа. Во-первых, он эмоционально и открыто ведет себя на пресс-конференциях. И даже на что-то жалуется, хотя это не в китайской традиции — рассказывать, что у тебя какие-то трудности.

Во-вторых, по стилю игры Лижэнь не играет как рациональный трудяга. Он реально давит, обостряет. Я даже не знаю, кто из них больше провоцирует. Сказал бы, что Дин. Это он втянул Яна в обмен ударами. И сейчас Дин играет как провокатор. Не просто не уклоняется, а еще и заводилой выступает. И в целом отходит от канонического образа китайского дисциплинированного шахматиста. Он яркий, эмоциональный, такой необычный. Но Ян сейчас на подъеме. Не в рейтинге ФИДЕ, а в том, как он играет. Возможно, это не подкрепляется чисто шахматной логикой. Но для яркости его таланта важно эмоциональное состояние, — отметил Потанин.

Непомнящий побеждает Лижэня со счетом 5-4 в матче за шахматную корону. В активе претендентов на двоих уже пять побед. Следующая, 10-я партия, состоится 10 апреля. Для победы в матче необходимо первым набрать семь с половиной очков.