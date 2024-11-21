Португалия принимает первенство мира среди сеньоров

В Порту-Санту (Португалия) сыграно четыре тура первенства мира среди сеньоров. Традиционно открытые турниры проводятся в двух возрастных группах: старше 50 и старше 65 лет. Мужчины и женщины играют раздельно.

Все три турнира собрали 202 участника из 48 стран мира. Россию представляют семь шахматистов — гроссмейстеры Роман Овечкин, Юрий Писков (оба — «50+»), мастер ФИДЕ Борис Фурман, Александр Якименко (оба — «65+»), женские гроссмейстеры Галина Струтинская, Татьяна Богумил и женский международный мастер Лариса Хропова (все — в женском турнире).

После четырех туров в категории «50+» у мужчин лидирует группа шахматистов, набравших по 3,5 очка. Россиянин Юрий Писков идет в числе участников, отстающих от лидеров на пол-очка.

В старшей группе стопроцентные показатели имеют Александр Михалевский (Израиль) и Хайме Суние Нето (Бразилия). В активе Бориса Фурмана и Александра Якименко по 2 очка.

В женском первенстве гонку возглавляет Моника Кальсетта Руис (Испания) — 3,5 очка. Галина Струтинская идет на шаг позади.

Участникам предстоит сыграть еще семь туров.

Пресс-служба ФШР