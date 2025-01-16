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Полина Шувалова выиграла женский турнир «Королевский нокаут»

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Новогодний женский турнир «Королевский нокаут» состоялся 14 января в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника. Турнир проводился по нокаут-системе при 16 участницах. Общий призовой фонд составил 150 тысяч рублей.

Состав турнира: Полина Шувалова (рейтинг ФИДЕ в блиц — 2408), Валентина Гунина (2394), Алина Бивол (2213), Дарья Чарочкина (2197), Екатерина Ковалевская (2183), Екатерина Борисова (2145), Марина Корнева (2117), Александра Димитрова (2116), Ирина Василевич (2109), Галина Струтинская (2093), Мария Фоминых (2074), Алиса Генриэтта Юнкер (2067), Елизавета Петрова (1999), Светлана Безгодова (1971), Татьяна Богумил (1921) и Татьяна Фатьянова (1878).

На каждой стадии соперницы сыграли четыре блицпартии с контролем времени «3+2». В случае равного счета проводился «Армагеддон».

Неожиданностей не произошло: в финале встретились рейтинг-фавориты турнира международный мастер Полина Шувалова и гроссмейстер Валентина Гунина.

Победительницей турнира стала Полина Шувалова: она выиграла первые две партии, уступила в третьей, а четвертая встреча завершилась вничью.

Соревнование проводилось по инициативе пятикратной чемпионки России, двукратной чемпионки мира по блицу Валентины Гуниной при поддержке Федерации шахмат России. Партии в прямом эфире комментировал гроссмейстер Александр Морозевич.

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