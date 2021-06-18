Подведены итоги Всероссийского семинара арбитров

С 7 по 10 июня судейско-квалификационной комиссией ФШР был проведен вебинар для судей всероссийской и первой категорий. Общее руководство подготовкой и проведением вебинара осуществлялось Федерацией шахмат России.

Лекции для слушателей читали судьи всероссийской категории, лекторы СКК ФШР, международные арбитры Владимир Стараторжский (Московская область), Артур Вашурин (Ивановская область) и Владимир Махнев (Тверская область).

В работе семинара приняли участие 28 судей всероссийской и первой категорий из 18 субъектов России. На семинаре были рассмотрены важные вопросы, связанные с судейством соревнований, изменением правил шахмат и требований к спортивным судьям. По словам участников, вебинар был полезен и содержателен. Участники высказали пожелание увеличить количество часов, посвященных отработке практических навыков. Проведение семинаров, в том числе в форме вебинара, является одним из основных направлений деятельности СКК ФШР и направлено на повышение качества судейства спортивных соревнований и повышения квалификации спортивных судей по виду спорта «шахматы».

Программа семинара включала 16 часов теоретических занятий. Зачетное тестирование состояло из 40 вопросов. По итогам квалификационного теста 25 судей выполнили норматив всероссийской категории.

Владимир Махнев