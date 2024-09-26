Под Костромой проходит 57-я сессия Межрегиональной шахматной школы гроссмейстеров
В парк-отеле «Волжский прибой» при поддержке Федерации шахмат России проходит 57-я сессия Межрегиональной шахматной школы гроссмейстеров.
В работе осенней сессии принимают участие 35 слушателей из разных регионов России.
Занятия с учащимися проводит команда опытных тренеров в составе гроссмейстеров Владимира Поткина и Дмитрия Кряквина, международных мастеров Сергея Слугина, Владимира Вульфсона и Александра Димитрова.
На сессии будут прочитаны лекции, пройдут творческие лаборатории для ведущих шахматистов, лекции, сеансы одновременной игры, конкурсы, разыгрывание позиций, тренировочные турниры по быстрым шахматам, индивидуальные занятия, консультации.
Анатолий Лебедев
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