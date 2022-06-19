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Почетный президент ОКР Жуков считает Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил игру шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов.

— Непомнящий играет на турнире, идет в лидерах. Как вы оцените вообще нынешнюю форму?

— Начал хорошо, выиграл... во втором туре ничья. Считаю, что он, безусловно, один из фаворитов на турнире.

— Кажется, давление ему не мешает.

— Турнир претендентом всегда самый сложный, сильные соперники. Я думаю, что Ян очень опытный, этот путь уже один раз прошел, у него есть все шансы, чтобы пройти во второй.

— Интересен ваш прогноз. Кто встретится с Карлсеном в поединке за шахматную корону?

— Мне бы хотелось, чтобы Ян встретился.

19 июня Непомнящий сыграл вничью с Теймуром Раджабовым в третьем туре турнира претендентов (0,5:0,5). Россиянин имеет на счету два очка и занимает первое место.

В следующем туре 31-летний Непомнящий сыграет с французем Алиреза Фируджей.

Победитель турнира претендентов сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.
Александр Жуков
Ян Непомнящий
ОКР
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Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым в третьем туре турнира претендентов
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