Почетный президент ОКР Жуков считает Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил игру шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов.

— Непомнящий играет на турнире, идет в лидерах. Как вы оцените вообще нынешнюю форму?

— Начал хорошо, выиграл... во втором туре ничья. Считаю, что он, безусловно, один из фаворитов на турнире.

— Кажется, давление ему не мешает.

— Турнир претендентом всегда самый сложный, сильные соперники. Я думаю, что Ян очень опытный, этот путь уже один раз прошел, у него есть все шансы, чтобы пройти во второй.

— Интересен ваш прогноз. Кто встретится с Карлсеном в поединке за шахматную корону?

— Мне бы хотелось, чтобы Ян встретился.

19 июня Непомнящий сыграл вничью с Теймуром Раджабовым в третьем туре турнира претендентов (0,5:0,5). Россиянин имеет на счету два очка и занимает первое место.

В следующем туре 31-летний Непомнящий сыграет с французем Алиреза Фируджей.