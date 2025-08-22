Победители Олимпиады U-16 сыграют в Суперфинале чемпионата России

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев рассказал «СЭ» о поощрении игроков сборной России, выигравших Всемирную олимпиаду до 16 лет в Колумбии.

— Руководством федерации принято решение допустить всю команду в Суперфинал чемпионата России. Парни сыграют в открытом турнире, Аня — в женском. Ребятам надо расти, и мы предоставляем им для этого все возможности. Пусть дальше совершенствуются.

— Если пофантазировать, то, если бы в этом году был мужской ЧМ или олимпиада, кто-то из этих ребят мог претендовать на поездку на взрослое командное первенство?

— Очень сложно сказать. Потенциал у ребят огромный. Но насколько они готовы здесь и сейчас войти в первую сборную, если бы олимпиада, допустим, была через месяц? Тут нужно хорошо подумать. При этом отмечу, что мужская Всемирная олимпиада будет через год — ориентировочно в начале сентября 2026-го. Так что у ребят есть еще 12 месяцев, чтобы проявить себя на взрослых турнирах. Иван Землянский недавно отобрался на Кубок мира, тот же Суперфинал, где у всех будет очень серьезная проверка. Все в их руках.

Сборная России выиграла Олимпиаду досрочно, одержав восемь побед из восьми.