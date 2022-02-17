Победитель первого этапа «Гран-при ФИДЕ» определился на тай-брейке

В Берлине завершился первый этап серии «Гран-при ФИДЕ» — 2022. Турнир проводился с 3 по 17 февраля по новой системе. 16 участников были поделены на четыре группы, где они играли в два круга. Победители отбирались в плей-офф: полуфинал и финал.

Россию представляли Александр Грищук, Владимир Федосеев, Даниил Дубов, Григорий Опарин и Андрей Есипенко, который заменил Дмитрия Андрейкина, выбывшего по состоянию здоровья. Никому из наших соотечественников не удалось выйти в плей-офф: первые места в своих группах заняли Хикару Накамура, Левон Аронян, Леньер Домингес (все — США) и Рихард Раппорт (Венгрия).

В полуфинале Накамура был сильнее Раппорта, а Аронян обыграл Домингеса. В финальном матче Хикару Накамура и Левон Аронян сделали две ничьи в «классику», поэтому победитель определялся на тай-брейке. Им стал Накамура, выигравший обе рапид-партии.

Второй этап серии пройдет с 28 февраля по 14 марта в Белграде. В группе А сыграют Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин (оба — Россия), Сэм Шенкленд (США) и Этьен Бакро (Франция). В группе B поборются Аниш Гири (Нидерланды), Никита Витюгов (Россия), Пентала Харикришна (Индия) и Амин Табатабаи (Иран). В группе С заявлены Рихард Раппорт (Венгрия), Сантош Видит (Индия), Владимир Федосеев (Россия) и Алексей Широв (Испания). Наконец, в группе D сразятся Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Юй Янъи (Китай) и Александр Предке (Россия).

Два лучших участника серии «Гран-при ФИДЕ» выходят в турнир претендентов.

Этери Кублашвили