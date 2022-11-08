Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:37

Петр Свидлер посетил домашний матч «Зенита» в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Петр Свидлер (слева) на матче «Зенита» с «Нижним Новгородом».
Фото БК «Зенит»

Обладатель Кубка мира, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, восьмикратный чемпион России Петр Свидлер посетил матч баскетбольного «Зенита» с «Нижним Новгородом» (76:66) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а также поучаствовал в предматчевой студии.

В конце октября чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин в своем Telegram-канале сообщил, что Свидлер покинул Россию и уехал жить в Израиль. В ответ на это Свидлер заявил, что находится в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
Американская компания FSG выставила «Ливерпуль» на продажу
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин заявил, что Карпова скоро переведут в обычную палату из реанимации
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости