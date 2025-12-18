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Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна

Ана Горшкова
Корреспондент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о полном допуске российских шахматистов к международным соревнованиям с национальной символикой.

«Наши шахматисты имеют флаг и гимн. Это однозначное решение, с чем всех нас можно поздравить, и наших шахматистов особенно», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Раунак Садхвани и&nbsp;Владислав Артемьев.Почти. Генассамблея ФИДЕ поддержала полноценное возвращение России

14 декабря генассамблея ФИДЕ проголосовала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с российских и белорусских шахматистов.

15 декабря глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что российские шахматисты не смогут выступать на международных турнирах под флагом страны до завершения консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Источник: РИА Новости
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