Песков отреагировал на переизбрание Дворковича главой ФИДЕ
Пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая побед. Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель ФИДЕ подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично.
Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», — цитирует Пескова ТАСС.
На пост также претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли сняли свои кандидатуры.
50-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.
Источник: https://tass.ru/sport/15414941
Новости