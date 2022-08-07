Песков отреагировал на переизбрание Дворковича главой ФИДЕ

Пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая побед. Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель ФИДЕ подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично.

Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», — цитирует Пескова ТАСС.

На пост также претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли сняли свои кандидатуры.