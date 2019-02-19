Первый тур шахматного турнира в Москве был отменен из-за эвакуации участников

Первый тур турнира по шахматам "Аэрофлот Опен" был отменен из-за экстренной эвакуации в московской гостинице "Космос", где проходят соревнования. Тур был прерван спустя 45 минут после начала.

– Действительно, всех эвакуировали. Тур отменен. Завтра будут возобновлены партии, вероятно, в один день будут проведены два тура, – цитирует ТАСС исполнительнего директора Федерации шахмат России Марка Глуховского.

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составит 120 тысяч долларов. Победитель получит 18 тысяч долларов и путевку на супертурнир в Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.