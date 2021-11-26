Первый ход в матче за звание чемпиона мира за Непомнящего сделал Аркадий Дворкович

Первый ход в начавшейся первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Дубае сделал белыми не Ян Непомнящий, а российский государственный деятель и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

На церемонии открытия Дворковичу предложили сделать символический первый ход в партии, после чего он посоветовался с российским гроссмейстером, как стоит поступить. В итоге Дворкович выбрал ход е2-е4, а Непомнящий не стал убирать пешку и нажал на часы.

Непомнящий в предстоящем матче против Карлсена играет под эгидой ФИДЕ из-за санкций ВАДА. В матче запланировано 14 партий с возможным тай-брейком.