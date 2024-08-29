Первая команда ДЮСШ имени М.М. Ботвинника — чемпион России по рапиду

В парк-отеле «Ярославль» пос. Красные Ткачи Ярославской области завершилось командное первенство России по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. На старт соревнований вышла 31 команда из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Костромской, Липецкой, Московской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей и Алтайского края.

Борьба за золотые медали была очень упорной, по очереди лидировали две столичные команды — первая команда ДЮСШ имени М.М. Ботвинника и ГБУ ДО ФСО «Юность Москвы». Они пришли к финишу с 15 матчевыми очками, оторвавшись от группы преследователей на 3 матчевых очка. Все решил первый дополнительный показатель — индивидуальные очки. И здесь ДЮСШ имени М.М.Ботвинника — 1 оказалась впереди: 26 очков против 24. Состав команды-победительницы, как и классике, остался прежним, только тренер гроссмейстер Станислав Новиков немного изменил порядок досок: Артем Усков, Николай Аверин, Давид Ахмедов и Диана Преображенская. Артем Усков, набрав 8,5 очков из 9 возможных, вновь первенствовал на первой доске.

Второе место ГБУ ДО ФСО «Юность Москвы» с золотым отливом — также несомненный успех молодого перспективного тренера Егора Уфимцева. Состав команды: Владимир Масловский, Даниил Ракитин, Фамил Кишиев и Диана Хафизова. Даниил Ракитин с 7 набранными очками стал первым на второй доске.

По 12 матчевых очков набрали три команды: ДЮСШ имени М.М. Ботвинника — 2 (г. Москва), МБУ ДО СШ № 13 г. Воронеж (Воронежская область) и СПб ГБУ ДО СШ по шахматам и шашкам — 1 (г. Санкт — Петербург).

По личным очкам (23,5) третье место занял коллектив ДЮСШ имени М.М. Ботвинника — 2 (г. Москва). За команду выступали Егор Корельский, Матфей Юрасов, Роман Шогджиев, Виктория Меркулова и Игорь Вершинин, тренер — гроссмейстер Александр Грановский. Особо следует отметить Романа Шогджиева, набравшего 8 очков из 9 и занявшего 1-е место на третьей доске.

На четвертой женской доске первенствовала Олеся Власова (МБУ ДО СШ № 13 г. Воронеж) с фантастическим результатом — 9 очков из 9.

Алексей Москвин