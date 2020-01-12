В Шанхае была сыграна шестая партия матча на первенство мира между Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Александрой Горячкиной (Россия).

Символические первые ходы в партии сделали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и заместитель секретаря парткома управления по физкультуре и спорту Шанхая Лу Линь.

Как и во второй партии матча, соперницы разыграли актуальную версию берлина с 5.Re1. Белые решили захватить пространство на ферзевом фланге, однако особых выгод надвижение пешек им не принесло. Завязалась маневренная борьба, типичная для этого дебютного построения. Постепенно черные перехватили инициативу и организовали наступление на белого короля. Но значительно усилить позицию россиянке не удалось, и после размена ладей и ферзей игра перешла в чуть лучший для черных эндшпиль со слонами и конями. Цзюй Вэньцзюнь точно оборонялась, и партия закончилась вничью после 105-го хода черных.