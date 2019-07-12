Павел Колобков вручил Екатерине Лагно медаль ордена "За заслуги перед Отечеством I степени"

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков вручил государственные и ведомственные награды спортсменам и спортивным журналистам, особо отличившимся за последний год. Торжественная церемония состоялась в зале приемов Министерства спорта. В числе награжденных была гроссмейстер Екатерина Лагно, чемпионка мира по блицу 2018 года (этот турнир, напомним, прошел в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге).

Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2019 № 140 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" российский гроссмейстер Екатерина Лагно была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени".​