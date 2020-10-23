«От одного осталась кокарда, второго просто не нашли». Знаменитый фоторепортер рассказал, как медведи сожрали двух замполитов

Знаменитый спортивный фотожурналист Сергей Киврин в «Разговоре по пятницам» рассказал о своем знаменитом снимке шахматистов на Северном полюсе.

— Помним ваш потрясающий снимок — двое играют в шахматы. Третий заходит, а за ним из-за двери клубы пара...

— Это на Северном полюсе, 1984 год. Апрель.

— Мороз — градусов 40?

— 35. Ветер — 18 метров в секунду.

— Медведи были?

— Сожрали двух замполитов.

— Не самая плохая судьба для политработника.

— Медведи охотятся на нерпу. Ложатся возле полыньи или трещины, ждут добычу. Самая черная точка — нос. Его закрывают лапой, прищуриваются. Получается не белый медведь, а сугроб. Нерпе нужен воздух — вынырнет на секунду. Медведю вполне достаточно, чтобы подцепить лапой.

— Замполиту тоже нужен воздух? Эти-то как полегли?

— От одного осталась кокарда, от второго — вообще ничего. Просто не нашли. Лагерь большой, меня поселили в радиорубке. 700 метров до другого домика. Категорически запрещено ходить без оружия.

— Из-за медведей?

— Да. Или ракетницу, или винтовку обязан брать с собой. Всегда на домике висит какое-то оружие. А что такое полярный день? Вот ты видишь закат — и тут же восход. Светло круглые сутки. Я вертел в руках винтовку, думал: не смогу же я выстрелить...

— Почему это?

— Жалко медведя. Мне всегда кажется, что с любым хищником договорюсь. Наверное, я наивный человек. Потому что змея на меня напала. (Александр Кружков, Юрий Голышак)

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