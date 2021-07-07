Организаторы Кубка мира по шахматам будут регулярно тестировать участников на коронавирус
09:20
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что участники мужского и женского Кубков мира по шахматам в Сочи будут несколько раз тестироваться на коронавирус.
«Мы готовимся обеспечить безопасность участников на самом высоком уровне. Шахматисты в нас уверены. Кроме того, многие вакцинировались, поэтому в целом меньше опасений с их стороны. В течение турниров будем несколько раз всех тестировать на наличие вируса», — приводит ТАСС слова Дворковича.
Мужской и женский Кубки мира пройдут с 10 июля по 6 августа. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов, у женщин отберутся три лучшие участницы.
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