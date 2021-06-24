Опубликованы финальные списки участников Кубков мира ФИДЕ

Стали известны все участники Кубков мира ФИДЕ среди мужчин и женщин, которые пройдут в Сочи с 10 июля по 8 августа 2021 года. Эти соревнования входят в циклы чемпионатов мира. Победитель и финалист Кубка мира получают путевки в турнир претендентов, в то время как у женщин в кандидатский турнир выходят три лучшие участницы. В мужском турнире по нокаут-системе сыграют 206 шахматистов (восемь кругов), в женском — 103 спортсменки (семь кругов).

Рейтинг-фавориты мужского турнира — чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, Эло на 01.06.2021-2847), Фабиано Каруана (США, 2820), Левон Аронян (Армения, 2781), Аниш Гири (Нидерланды, 2780), Александр Грищук (Россия, 2776), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2770), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2760), Алиреза Фируджа (ФИДЕ, 2759), Леньер Домингес (США, 2758), Сергей Карякин (Россия, 2757) и другие звезды шахмат.

Помимо Грищука и Карякина Россию представляют Дмитрий Андрейкин (2724), Никита Витюгов (2724), Даниил Дубов (2714), Андрей Есипенко (2716), Петр Свидлер (2714), Евгений Томашевский(2706), Владислав Артемьев (2704), Кирилл Алексеенко (2699), Владимир Федосеев (2696), Максим Матлаков (2688), Дмитрий Яковенко (2684), Александр Предке (2683), Владимир Малахов (2666), Санан Сюгиров (2661), Григорий Опарин (2654), Алексей Сарана (2640), Александр Мотылев (2639), Давид Паравян (2629), Павел Понкратов (2627), Вадим Звягинцев (2608), Евгений Алексеев (2605), Борис Савченко (2553), Никита Афанасьев (2542), Володар Мурзин (2502), Кирилл Шубин (2486) и Рудик Макарян (2460).

В Кубке мира среди женщин сыграют россиянки Александра Горячкина (2596), Екатерина Лагно (2558), украинки Мария и Анна Музычук (2544 и 2535 соответственно), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2524), Харика Дронавалли (Индия, 2515), Тань Чжунъи (Китай, 2511) и другие известные шахматистки.

Всего в турнире примут участие 15 россиянок. Компанию Горячкиной и Лагно составят Алина Кашлинская (2494), Полина Шувалова (2489), экс-чемпионка мира Александра Костенюк (2472), Наталья Погонина (2469), Ольга Гиря (2448), Анастасия Боднарук (2446), Алиса Галлямова (2442), Валентина Гунина (2436), Лея Гарифуллина (2399), Александра Мальцевская (2390), Дина Беленькая(2341), Анна Афонасьева (2323) и Анастасия Парамзина (2256).

В первом круге Кубка мира на старт выходят 156 участников, в Кубке мира среди женщин — 78 участниц. Со второго раунда к победителям стартовых поединков присоединятся соответственно 50 и 25 шахматистов с наивысшим рейтингом. Все мини-матчи состоят из двух партий с классическим контролем времени и тай-брейка с укороченным контролем при необходимости.

Общий призовой фонд мужского турнира составляет 1 892 500 долларов, женского — 676 250 долларов. Местом проведения соревнований станет развлекательный центр «Галактика» (ГТЦ «Газпром», Красная поляна, Сочи).