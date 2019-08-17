Определен состав мужской сборной России на чемпионат Европы

Старший тренер сборной России Андрей Филатов назвал состав мужской сборной России по шахматам на командный чемпионат Европы. Турнир пройдет в Батуми с 23 октября по 3 ноября.

В национальную команду вошли: Владислав Артемьев (2757), Дмитрий Андрейкин (2743), Никита Витюгов (2728), Максим Матлаков (2710), Даниил Дубов (2699).

— Мы решили послать на первенство континента молодой состав, — сказал Филатов. — Артемьев на последнем чемпионате мира был запасным (напомним, что в Астане Россия завоевала золотые медали). После этого он показал стабильную игру и несколько раз врывался в первую десятку мирового рейтинга. Будет очень интересно посмотреть, как Владислав справится с ролью лидера. Андрейкин тоже поднялся выше — на вторую доску. Важно проверить, как он справится с этой задачей. Витюгова и Матлакова мы знаем, как шахматистов надежных, в сборной они уже не первый раз и имеют большой опыт. А вот от Дубова мы ждем максимальный результат на последней доске. В конце 2018 года он выиграл золотую медаль чемпионата мира по рапиду в Санкт-Петербурге, теперь он имеет хороший шанс проявить себя в национальной команде.