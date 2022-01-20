Объявлено о проведении чемпионата «Я борюсь до конца!»

С 4 по 13 апреля 2022 года на сайте Lichess.org состоится второй уникальный корпоративный чемпионат по онлайн-шахматам «Я борюсь до конца!». В составах каждой из команд будут играть по три сотрудника организации. Главная цель мероприятия — сбор средств для Благотворительного фонда «Дом с маяком». Партнером чемпионата выступит Федерация шахмат России. Зарегистрироваться в чемпионате может любая компания, оплатившая взнос. Количество команд от одной организации не ограничено.

Первый корпоративный шахматный чемпионат «Я борюсь до конца!» состоялся в 2021 году и получил большой отклик в СМИ и социальных сетях. 21 февраля в Москве в стационаре детского хосписа «Дом с маяком» прошел мастер-класс Даниила Дубова. 17 подопечных «Дома с маяком» сыграли в сеансе одновременной игры с гроссмейстером. Сюжет о мероприятии был показан в передаче «Доброе утро!» на Первом канале. Победителем первого чемпионата «Я борюсь до конца!» стала команда Газпромбанка.

Корпоративный благотворительный чемпионат по шахматам «Я борюсь до конца!» стал лауреатом всероссийского конкурса «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики-2021» в номинации «Развитие корпоративной благотворительности и волонтерства через спортивные мероприятия». Организатором конкурса выступила Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Константин Базаров