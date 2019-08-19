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Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы. В команду вошли Горячкина, Лагно, Гунина, Кашлинская и Гиря

11:35
Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина Александра Горячкина, Ольга Гиря.
Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина Александра Горячкина, Ольга Гиря.

Старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский назвал состав национальной команды на командный чемпионат Европы, который состоится в Батуми (Грузия) с 23 октября по 3 ноября 2019 года.

В национальную сборную вошли: Александра Горячкина (2564), Екатерина Лагно (2544), Валентина Гунина (2497), Алина Кашлинская (2491) и Ольга Гиря (2462).

— Обычно важнейшим соревнованием, по результатом которого мы окончательно формируем женскую сборную России, является суперфинал чемпионата страны, — отметил Рублевский. — К сожалению, в этот раз в связи с положением о проведении командного чемпионата Европы мы должны заявить на него состав раньше, чем закончится наш внутренний чемпионат, принять решения прямо по его ходу. Учитывая текущее положение в турнире, рейтинг шахматисток и другие спортивные показатели, тренерский штаб принял решение послать в Батуми команду в следующем составе: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря. Надеемся, что наш слегка обновленный состав позволит нам бороться на чемпионате Европы за медали самого высокого достоинства. Основными конкурентами для нас уже традиционно будут являться сборная Украины и Грузии, медалисты последней шахматной Олимпиады. К тому же грузинки опять, как и на Олимпиаде, выступают на своем поле, что делает эту команду ее вдвойне опасной. (Владимир Барский)

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