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Сегодня, 11:00

Обработавшую стол соперницы ртутью спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана

Руслан Минаев
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Шахматы.
Фото Global Look Press

Шахматистка Амина Абакарова, которая перед игрой вылила ртуть на стол своей соперницы, исключена из Федерации шахмат Дагестана.

«Мы все понимаем, что это далеко не спортивное поведение, поэтому она исключена из федерации шахмат республики», — приводит ТАСС слова министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажида Сажидова.

Глава регионального ведомства добавил, что действиям Абакаровой дадут правовую оценку, а спортсменка будет пожизненно дисквалифицирована.

Ранее о возможности пожизненного отстранения также заявлял президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Амина Абакарова разлила ртуть на&nbsp;столе соперницы. Жуткий случай на шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы турнира заметили, как Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Сейчас шахматистка уже задержана правоохранительными органами.

Источник: ТАСС
Шахматы
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