Объекты Шахматной олимпиады не будут сданы вовремя из-за коронавируса

Директор департамента физической культуры и спорта региона Сергей Артамонов сообщил, что сроки сдачи объектов для Всемирной шахматной олимпиады, паралимпиады и конгресса FIDE в Ханты-Мансийске сдвинуты на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса. Суммарная стоимость объектов должна была составить более 3,7 млрд рублей.

— В связи с коронавирусом произошли сдвижки сроков работ. В этом году все объекты будут точно готовы. Сейчас окончание намечено на четвертый квартал, — цитирует ТАСС Артамонова.