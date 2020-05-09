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Объекты Шахматной олимпиады не будут сданы вовремя из-за коронавируса

06:50
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Директор департамента физической культуры и спорта региона Сергей Артамонов сообщил, что сроки сдачи объектов для Всемирной шахматной олимпиады, паралимпиады и конгресса FIDE в Ханты-Мансийске сдвинуты на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса. Суммарная стоимость объектов должна была составить более 3,7 млрд рублей.

— В связи с коронавирусом произошли сдвижки сроков работ. В этом году все объекты будут точно готовы. Сейчас окончание намечено на четвертый квартал, — цитирует ТАСС Артамонова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8434183

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