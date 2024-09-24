НОК Украины попросил МОК не допускать детей из РФ до шахматных турниров с флагом страны

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать детей из России и Белоруссии до участия в шахматных турнирах под флагами стран, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе организации, текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, даже если это касается детей до 12 лет.

«Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы НОК Украины.

Генеральная ассамблея ФИДЕ в воскресенье, 22 сентября, проголосовала против полноценного возвращения россиян и белорусов к международным стартам. Организация планирует провести консультации с МОК по вопросу допуска шахматистов обеих стран до командных турниров детей до 12 лет, а также спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.