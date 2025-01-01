Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 04:23

Непомняший и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен.
Фото Михал Валуша / ФИДЕ

Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий не выявили победителя в финале чемпионата мира по блицу среди мужчин.

В финале норвежский шахматист выиграл первые две партии, однако российскому гроссмейстеру удалось отыграться и сравнять счет — 2-2. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего Карлсен предложил присвоить чемпионской титул обоим спортсменам.

На пути к финалу 34-летний россиянин обыграл Володара Мурзина и Уэсли Со, а норвежец выиграл у Ханса Ниманна и Яна-Кшиштофа Дуды.

В плей-офф каждый матч состоял из четырех партий, после которых в случае равенства очков соперники играли до первой победы одной из сторон.

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Читайте также
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом 2025 года
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент ФШР Филатов: «2024 год стал одним из самых успешным для наших спортсменов за всю историю»

Американец Ниманн раскритиковал решение разделить победу на ЧМ по блицу между Непомнящим и Карлсеном

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости