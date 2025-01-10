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Непомнящий заявил, что вопрос смены гражданства никогда не был для него актуальным

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Российский шахматист Ян Непомнящий ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.

«Это никогда не было актуально для меня, — приводит ТАСС слова Непомнящего. — Если будут какие-то командные турниры и туда включат сборную России, конечно, будет здорово сыграть. Но шансы, как я понимаю, далеко не 100-процентные, что сборная будет допущена».

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Ян Непомнящий
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