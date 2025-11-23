Шахматы
Сегодня, 11:12

Непомнящий заявил, что хочет снова сыграть на турнире претендентов

Сергей Ярошенко

Гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что хочет снова сыграть на турнире претендентов за мировую шахматную корону.

«Этот цикл, получается, я пропускаю, не сумел отобраться на турнир претендентов. В дальнейшем у меня будет чемпионат мира по рапиду и блицу в Катаре, — сказал Непомнящий. — На следующий год пока я не верстал календарь, пока сложно сказать. Желания очень много отобраться на турнир претендентов, просто для этого нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу», — цитирует шахматиста ТАСС.

Ранее 35-летний россиянин потерял шансы на участие в турнире претендентов, проиграв во втором туре Кубка мира представителю Индии Диптаяну Гхошу.

Источник: ТАСС
Непомнящий оценил шансы Есипенко на Кубке мира по шахматам

Takayama

