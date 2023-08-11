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Сегодня, 16:54

Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл представителя Индии Нихала Сарина на тай-брейке четвертого раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

После ничьих в первой и второй партиях, которые прошли в среду и четверг, на тай-брейке с укороченным контролем времени Непомнящий обыграл Сарина и белыми фигурами, и черными.

Еще два российских шахматиста Андрей Есипенко и Петр Свидлер не смогли пробиться в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Есипенко на тай-брейке уступил Гукешу Доммараджу (Индия), а Свидлер не сумел обыграть азербайджанца Ниджата Абасова.

В следующем раунде Непомнящий сыграет с представителем Индии Видитом Сантошем Гуджрати. Первая партия запланирована на 12 августа.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

Шахматы
Ян Непомнящий
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Непомнящий, Свидлер и Есипенко сыграют тай-брейки в 1/16 финала Кубка мира
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