Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл представителя Индии Нихала Сарина на тай-брейке четвертого раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

После ничьих в первой и второй партиях, которые прошли в среду и четверг, на тай-брейке с укороченным контролем времени Непомнящий обыграл Сарина и белыми фигурами, и черными.

Еще два российских шахматиста Андрей Есипенко и Петр Свидлер не смогли пробиться в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Есипенко на тай-брейке уступил Гукешу Доммараджу (Индия), а Свидлер не сумел обыграть азербайджанца Ниджата Абасова.

В следующем раунде Непомнящий сыграет с представителем Индии Видитом Сантошем Гуджрати. Первая партия запланирована на 12 августа.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.