1 июля, 13:19

Непомнящий вылетел из топ-10 рейтинга ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий с 2742 очками опустился с 10-й на 14-ю строчку в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2839), второе место у представителя США Хикару Накамура (2807), а замыкает тройку лидеров американец Фабиано Каруана (2784).

Россиянин Петр Свидлер (2698) располагается на 33-й строчке, Дмитрий Андрейкин (2695) — на 35-й, Даниил Дубов (2691) — на 39-й. Андрей Есипенко (2679) — на 45-й, Владислав Артемьев (2672) — 51-й, Володар Мурзин (2671) — 52-й и Александр Грищук (2667) — 57-й.

Ян Непомнящий
Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды»

Артемьев поддержал Крамника в борьбе с читерами: «Его атакуют со всех сторон»

