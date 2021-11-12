Непомнящий вступает в битву за чемпионский титул

24 ноября в Дубае открывается матч на первенство мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом Яном Непомнящим (Россия). Это важнейшее спортивное событие с нетерпением ждут любители шахмат во всем мире, а для российских болельщиков оно имеет особую значимость. Одним словом, почти месяц в Объединенных Арабских Эмиратах будут «пощелкивать исторические мгновения».

Последний чемпион мира из России — Владимир Крамник — потерял звание в 2007 году. Норвежец Магнус Карлсен является обладателем титула с 2013 года, когда он выиграл матч у Вишванатана Ананда (Индия) в Сочи. Россиянин Ян Непомнящий завоевал право на участие в матче, выиграв турнир претендентов (Екатеринбург, 2020-2021 год).

Сам Карлсен считает, что в Дубае его ждет «лучшая версия Яна из всех, какие мы когда-либо видели».

— У меня никогда не было хороших предчувствий, когда я с ним встречался за доской: все время ощущаешь давление с его стороны, а не наоборот, — сказал в одном из интервью норвежец.

Непомнящий, в свою очередь, предпочитает воздерживаться от оценок и просто говорит, что много работает.

Как известно, в классических шахматах счет в пользу россиянина, но две победы он одержал в детском возрасте, при этом в рапид и блиц преимущество у чемпиона. Большинство опрошенных шахматистов и экспертов сходятся во мнении, что «Карлсен — фаворит, но у Непомнящего есть шансы». В твиттере эта фраза уже стала расхожей шуткой, практически мемом.

Матч за звание чемпиона мира состоит из 14 партий. Игровые дни: 26-28 ноября, 30 ноября — 1 декабря, 3-5, 7-8, 10-12 и 14 декабря.

Победителем будет объявлен тот участник, который наберет 7,5 очка. В случае ничейного счета 15 декабря будет сыгран тай-брейк.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро; победитель получит 60%. Местом проведения поединка станет Выставочный центр

Дубая.

(Этери Кублашвили)