Непомнящий vs Карякин. Матч лидеров в Суперфинале чемпионата России (видео)

В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды. «СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня — матч лидеров мужского турнира, в котором Карякин играет против Непомнящего.

Турнирное положение после шести туров: Карякин, Непомнящий — по 4,5 очка, Артемьев, Федосеев — по 3,5, Чигаев, Свидлер, Витюгов, Дубов — по 3, Есипенко, Гоганов, Матлаков, Антипов — по 2.