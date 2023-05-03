Непомнящий впервые после поражения от Лижэня опубликовал пост в соцсетях

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал первый пост в социальных сетях после поражения от китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

«Хотя слепой случай иногда решает судьбу той или иной партии, вряд ли он может помешать вам стать сильнейшим шахматистом», — написал Непомнящий в своем Twitter-аккаунте.

30 апреля Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.