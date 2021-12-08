Непомнящий: «Впереди у меня две партии белыми фигурами, поэтому шансы еще есть»

Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал текущий результат матча с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

«Впереди у меня еще две партии белыми фигурами, поэтому шансы у меня еще есть, буду стараться переломить ход матча, — сказал Непомнящий ТАСС. — Сегодня же, играя черными, просто хотел сыграть хорошо, не допустить грубых ошибок».

В среду, 8 декабря, прошла 10-я партия между шахматистами, которая закончилась вничью. Россиянин уступает норвежцу со счетом 3,5:6,5.

11-я партия пройдет в пятницу, 10 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени. Матч за шахматную корону в Дубае состоит из 14 партий.