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Непомнящий: «Впереди у меня две партии белыми фигурами, поэтому шансы еще есть»

18:50
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Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал текущий результат матча с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

«Впереди у меня еще две партии белыми фигурами, поэтому шансы у меня еще есть, буду стараться переломить ход матча, — сказал Непомнящий ТАСС. — Сегодня же, играя черными, просто хотел сыграть хорошо, не допустить грубых ошибок».

В среду, 8 декабря, прошла 10-я партия между шахматистами, которая закончилась вничью. Россиянин уступает норвежцу со счетом 3,5:6,5.

11-я партия пройдет в пятницу, 10 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени. Матч за шахматную корону в Дубае состоит из 14 партий.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13148593

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры