Непомнящий вновь пропустит Global Chess League из-за визовых проблем

Сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, что пропустит третий сезон Global Chess League в Лондоне.

«В октябре прошлого года я пропустил сразу два турнира в Лондоне: командный Global Chess League и нокаут WR Chess Masters Cup. Весь август провел на соревнованиях, вернулся в начале сентября и сразу же подал на визу в Москве, но времени оставалось совсем немного. В итоге визу я получил ровно на месяц позже, чем нужно.

Прошло полгода, виза истекла, и для командного чемпионата мира по быстрым и блицу понадобилась новая. В России записаться практически нереально, все слоты заняты, поэтому подавал уже слегка заранее в Алматы. В этот раз организаторы и ФИДЕ постарались как-то ускорить процесс получения.

Прогресс очевиден: решение по визе, как говорят, принято. Но вот незадача: турнир начинается завтра, а паспорт могу забрать уже в пятницу. Удобно: как раз успеваю на закрытие. При этом, как говорят, паспорта в срок получили все, кому организаторы помогали с оформлением. Не только игроки, но и сотрудники ФИДЕ, а некоторые так вообще подавали документы позже меня. Все, да не все», — написал Непомнящий в своем Telegram-канале.

Второй сезон Global Chess League выиграла команда Алирезы Фируджи, который как раз заменил Непомнящего. За этот коллектив выступала россиянка Валентина Гунина.