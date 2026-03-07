Непомнящий уверен, что сборная России будет бороться за медали на Олимпиаде

Сильнейший российский шахматист, чемпион мира по блицу 2024 года Ян Непомнящий в интервью «СЭ» оценил шансы сборной России на Всемирной шахматной Олимпиаде.

— Вероятно, сборную России допустят до Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в сентябре в Узбекистане. Вы готовы сыграть?

— Турниры за сборную — мои любимые. Играть за свою страну в команднике всегда приоритетно, но мои отношения с федерацией не сильно улучшились за последнее время. Так что посмотрим, как будет складываться ситуация. Для начала надо, чтобы нас допустили до Олимпиады, а потом уже можно обсуждать.

— Если нас допустят — Россия сможет рассчитывать на медали?

— Объективно Россия в нынешнем составе не будет суперфаворитом. Есть сборная США, есть сборная Индии. Нас, наверное, можно сравнить по силе со сборной Узбекистана. У них в лучшем состоянии находятся лидеры: Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев. Но 4-5-я доски были бы послабее, чем у нас. Что называется, баш на баш.

Понятно, что США в своем сильнейшем составе — фаворит на бумаге, но Олимпиада всегда преподносит сюрпризы. Например, 20 лет назад, когда топ-10 мирового рейтинга наполовину состоял из россиян, мы не всегда выигрывали Олимпиаду. Понятно, что тогда шансов на итоговую победу было гораздо больше. Но бороться за медали нам по силам и в этом году.

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