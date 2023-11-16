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Непомнящий трижды сыграл вничью в рапид на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Виктория Кравченко
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий три раза сыграл вничью во второй день соревнований по рапиду на четвертом этапе Grand Chess Tour. Турнир проходит в Сент-Луисе.
15 ноября россиянин белыми сыграл вничью с французом Алирезой Фируджей, а черными фигурами — с его соотечественником Максимом Вашье-Лагравом и американцем Джеффри Сюном.
Соревнования завершатся 19 ноября. В турнире участвуют десять шахматистов, которые сыграют сначала турнир по рапиду, а затем — по блицу. Соревнования по рапиду завершатся сегодня, 16 ноября.
Ян Непомнящий
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