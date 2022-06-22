Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий 22 июня на турнире претендентов сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Встреча, в которой Непомнящий играл черными фигурами, закончилась на 34-м ходу.

Также вничью 22 июня закончились еще две партии: венгр Рихард Раппорт (Венгрия) — Фабио Каруана (США) и Алиреза Фиружа (Франция) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).

Россиян набрал 3,5 очка и продолжает ужерживать лидерство на турнире. Ранее он победил представителя Китая Дин Лижэня и Алирезу Фируджу из Франции, а также сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США и азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в столице Испании — Мадриде.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.