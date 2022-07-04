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Непомнящий сыграл вничью с Дудой и завершил турнир претендентов без поражений

Иван Шитик
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Российский шахматист Ян Непомнящий в заключительном туре турнира претендентов сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Непомнящий играл черными фигурами, партия завершилась на 48-м ходу.

Россиянин набрал 9,5 очков и закончил турнир без поражений. Напомним что Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов в Мадриде.

Россиянин теперь должен сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

В 2021 году Карлсен уже встречался с Непомнящим в матче за мировую шахматную корону и одержал победу. Норвежец удерживает титул с 2013 года.

Ян Непомнящий
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