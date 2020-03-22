Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В Екатеринбурге был сыгран 5-й тур турнира претендентов ФИДЕ.

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки. Вничью завершились партии Гири — Каруана, Грищук — Дин Лижэнь и Алексеенко — Вашье-Лаграв.

Положение после 5-го тура:

1. Ян Непомнящий — 3,5. 2. Максим Вашье-Лаграв — 3. 3-5. Фабиано Каруана, Ван Хао, Александр Грищук — по 2,5. 6-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко, Аниш Гири — по 2.

Пары 6-го тура (понедельник, 23 марта):

Александр Грищук (Россия) — Фабиано Каруана (США)

Кирилл Алексеенко (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды)

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Ван Хао (Китай) — Максим Вашье-Лаграв (Франция)