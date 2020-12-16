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Непомнящий стал чемпионом России по шахматам

19:05
Ян Непомнящий. Фото ruchess.ru
Ян Непомнящий. Фото ruchess.ru
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Ян Непомнящий стал чемпионом России по шахматам. По итогам 11 туров 30-летний гроссмейстер набрал 7,5 очка и опередил Сергея Карякина (7 очков).

Для Непомнящего это вторая победа на чемпионате России, впервые он завоевал титул ровно 10 лет назад.

Непомнящий лидирует в турнире претендентов на матч за шахматную корону. Соревнования стартовали в апреле и были прерваны из-за коронавируса.

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