Непомнящий рассказал, за счет чего рассчитывает победить Карлсена

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о своем плане на матч за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

«До матча полгода, на самом деле не так много времени, уже определились и по датам, и по команде, подготовка — это очень ответственный этап. Магнус всегда объективно подтверждает во всех контрольных партиях, что он очень сильный шахматист. Настрой в первую очередь хорошо подготовиться и хорошо сыграть. Думаю, если делать все от себя зависящее, то шансы будут». — приводит ТАСС слова Непомнящего.

Матч между Непомнящим и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).