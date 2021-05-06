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Непомнящий рассказал, за счет чего рассчитывает победить Карлсена

13:36
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Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о своем плане на матч за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

«До матча полгода, на самом деле не так много времени, уже определились и по датам, и по команде, подготовка — это очень ответственный этап. Магнус всегда объективно подтверждает во всех контрольных партиях, что он очень сильный шахматист. Настрой в первую очередь хорошо подготовиться и хорошо сыграть. Думаю, если делать все от себя зависящее, то шансы будут». — приводит ТАСС слова Непомнящего.

Матч между Непомнящим и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11316105

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