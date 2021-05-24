Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Непомнящий рассказал, за кого болел на ЧМ по фигурному катанию

12:30
Ян Непомнящий. Фото Марина Емельянова.
Ян Непомнящий. Фото Марина Емельянова.
Теги:

Победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий назвал своих любимых фигуристов.

— На сборах, чтобы не сойти с ума от шахмат, смотрели трансляции чемпионата мира по фигурному катанию, — рассказал Непомнящий «СЭ». — Я в детстве следил, переживал, а сейчас у нас Володя Поткин — большой фанат, такой die-hard fan Тутберидзе. Тогда я болел за Сашу Трусову, которая еще тренировалась у Плющенко, а он — за Щербакову. Очень интересно, здорово, виден очень большой прогресс. Раньше прыжок «три плюс два» уже был выдающимся событием, а сейчас идет соревнование в жесткой технике.

Напомним, что Щербакова выиграла чемпионат мира, Трусова заняла третье место.

(Тимур Ганеев)

Полная версия интервью с Непомнящим — здесь

Читайте также

Рамос не попал в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2020
Таксиста, зарезавшего мужчину на дороге, задержали в Петербурге
Опубликованы результаты исследования эффективности «ЭпиВакКороны»
Мужчины каких знаков зодиака превращают жизнь жен в ад

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд