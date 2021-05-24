Непомнящий рассказал, за кого болел на ЧМ по фигурному катанию

Победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий назвал своих любимых фигуристов.

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— На сборах, чтобы не сойти с ума от шахмат, смотрели трансляции чемпионата мира по фигурному катанию, — рассказал Непомнящий «СЭ». — Я в детстве следил, переживал, а сейчас у нас Володя Поткин — большой фанат, такой die-hard fan Тутберидзе. Тогда я болел за Сашу Трусову, которая еще тренировалась у Плющенко, а он — за Щербакову. Очень интересно, здорово, виден очень большой прогресс. Раньше прыжок «три плюс два» уже был выдающимся событием, а сейчас идет соревнование в жесткой технике.

Напомним, что Щербакова выиграла чемпионат мира, Трусова заняла третье место.

(Тимур Ганеев)

Полная версия интервью с Непомнящим — здесь