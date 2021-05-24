Непомнящий рассказал о том, какой чай предпочитает пить во время партий

Победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий рассказал о привычке брать с собой термос с чаем на партии.

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У меня какой-то особый чай в термосе? Не сказал бы. Последний раз был пуэр, — сказал «СЭ» Непомнящий. — Он чуть более питателен, чем обычный чай. В целом я довольно часто приношу с собой термос. Кто-то приходит с пакетом еды и постоянно им шуршит. У Владимира Борисовича Крамника часто с собой и орешки, и банан, и вода... Конечно, такие вещи отвлекают, но понимаю, что это делается не специально. Все мы люди. Я где-то читал, Мамедьяров сказал, что я его очень отвлекаю термосом: «Открыл — закрыл». Если бы я знал, что это отвлекает, втрое чаще так делал бы.

— У вас был опыт комментирования многих турниров. Кто интереснее всего ведет шахматные эфиры?

— Ну конечно, я (смеется). А если серьезно, надо понимать, что комментарии бывают разной глубины. Есть комментарии для уровня «международный мастер плюс», и этой категории интересно разобраться в новинках, идеях. На русском языке мало таких комментаторов. Для профессионалов Петр Свидлер и Петер Леко комментируют на английском. Для любителей и начинающих довольно интересно комментирует Шипов. Я его хорошо знаю, но мне не так интересно его слушать, поскольку примерно понимаю, что он скажет в следующий момент. Я бы слушал что-то более профессиональное. Если говорить про мой опыт комментатора, то я нашел способ заниматься шахматами, по сути, ими не занимаясь. Считаю, что это были очень полезные периоды времени.

(Тимур Ганеев)

Полная версия интервью с Непомнящим — здесь