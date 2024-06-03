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Непомнящий — о системе отбора на турнир претендентов: «Много несостыковок»

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Россиянин Ян Непомнящий заявил, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не прислушивается к мнению ведущих гроссмейстеров по поводу системы отбора на турнир претендентов.

«Я обращался в ФИДЕ к ним обращался, говорят: «Давай проведем какую-нибудь зум-конференцию с ведущими игроками». Но делать это предлагается почему-то в середине года, когда уже кто-то набрал 60 очков по этой системе, кто-то играет весь год.

В целом эта система стимулирует играть весь год, и это подходит больше молодым шахматистам. Но вот, например, турнир Norway Chess не попадает в подсчет, потому что там играет шесть шахматистов, а должно быть минимум восемь. И большое количество подобных нестыковок», — отметил гроссмейстер в интервью ТАСС.

По словам Непомнящего, идея рейтинга гениальна в своей простоте. Поскольку таким образом, организация существенно сократила свои расходы на организацию турниров.

«Все затраты ФИДЕ — на вычисление среднего рейтинга первых восьми участников. Это более простая в финансовом плане задача, для одного калькулятора. Понятно, что ФИДЕ прекрасно сэкономила, но не потрудилась сделать систему мало-мальски адекватной. Что поделать», — добавил россиянин.

В апреле в Канаде прошел турнир претендентов. Его победителем стал Доммараджу Гукеш из Индии. В матче за мировую шахматную корону он сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Источник: ТАСС
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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